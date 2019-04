One strange Rock - Unsere Erde: Leben

Eine gigantische Saurierfundstätte in Bolivien, die Nahrung der Rentiere am nördlichen Polarkreis, die Atolle der Malediven, die Tempelanlage von Angkor Wat, der bizarre Enshi Grand Canyon in China, die Marmorbrüche in Carrara oder die verlassene Insel Hashima in Japan zeigen, wie das Leben ständig auf den Planeten einwirkt.