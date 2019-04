One strange Rock - Unsere Erde: Schutz

Die Erde schützt uns: Ein Magnetfeld leitet den Großteil der Strahlung um, die Ozonschicht in der Atmosphäre hält Strahlung von der Erdoberfläche fern. Regen und Meere erzeugen ein einzigartiges Kühlsystem, so dass die Hitze der Sonne die Erde nicht verbrennen kann.



Während die Sonne Mars und Venus erhitzte, erzeugt der einzigartige nukleare Schmelzvorgang im Kern der Erde ein riesiges Magnetfeld, das weit ins All reicht und die Strahlen der Sonne ablenkt. Vor Milliarden Jahren begannen Mikroben im Ozean damit, Sauerstoff zu produzieren. Über Jahrmillionen entstand so die Ozonschicht, die nur für wenige UV-Strahlen durchlässig ist. Erst mit Hilfe dieses Schutzschildes konnte sich das Leben an Land ausbreiten. Dazu sorgt eine im Sonnensystem einmalige Klimaanlage dafür, dass der Planet beständig gekühlt wird: Das Regenwetter.