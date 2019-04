One strange Rock - Unsere Erde: Überleben

Was haben Sex und Tod miteinander zu tun? Sehr viel: Sie garantieren das Überleben. Nur Sex führt zu mehr Vielfalt unter den Lebewesen, und das macht Überleben wahrscheinlicher. Doch Sex hat einen hohen Preis: den Tod. Nirgendwo wird dies deutlicher als am Mississippi oder im Karibischen Meer vor Mexiko.



Die Geschichte der Erde zeugt von zahlreichen Massensterben. Einige hat der Planet selbst verursacht, wie Paläontologen in Südafrika beweisen. Doch nur dank dieser Auslöschung fast allen früheren Lebens gibt es uns, den Menschen. Der Tod ist nie das Ende, sondern schafft den Raum für neues Leben. Das zeigen gigantische Brände in Kalifornien genauso wie der erstaunliche Lebenszyklus der Lachse. Während die Menschen in Ostrussland dies rauschhaft feiern, meditieren Mönche im nordindischen Spiti-Tal darüber: Leben, Sex, Tod und wieder Leben, ein ewiger Kreislauf.