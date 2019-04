One strange Rock - Unsere Erde: Ursprung

Lange Zeit war die Erde lebensfeindlich. Welche Zutaten waren nötig, damit Leben entstehen konnte? Zunächst nur drei: Wasser, Sternenstaub und Energie.



Als die ersten Zellen mit Membranen entstanden - und schließlich eine sauerstofferzeugende Zelle, war der Grundstein für jedes weitere Leben gelegt. Sie ist der Vorfahr aller heutigen Lebensformen. Auch wir tragen denselben Mechanismus in uns, den diese Urzelle einst entwickelte.



Die Reise zu den Ursprüngen des Lebens führt von einer der größten Höhlen der Erde, der Lechuguilla-Höhle in New Mexico, über die riesigen Wasserfälle Salto Ángel in Venezuela nach Hongkong, Bali, Island und in die Tiefe der Blue Holes auf den Bahamas.