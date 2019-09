Doku | planet e. - Dreharbeiten zur Doku "Giftiger Export - Der Handel mit Elektromüll" (2/13)

Rund um die Uhr brennen in Agbogbloshie die Feuer. Autoreifen werden angezündet – dann schmeißen die Männer alte Kabel in die Hitze, um so ans wertvolle Kupfer zu kommen. Als Tageslohn bleibt trotzdem oft nicht mehr als umgerechnet ein Euro.