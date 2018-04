Kühlschrank, Hifi, Fernseher: Viele Elektrogeräte enthalten auch heute noch bedenkliche Flammschutzmittel und Weichmacher:



Bromierte Flammschutzmittel



Sie werden als Brandschutz eingesetzt. Am verbreitetsten sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA), Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD).

Man hat festgestellt, dass sie sich weltweit sowohl in Sedimenten und Stäuben als auch in vielen Tieren wie Greifvögeln, Krustentieren, Fischen, Eisbären, Robben und Füchsen anreichern und in die Nahrungskette des Menschen gelangen können. Bromierten Flammschutzmitteln wird eine schädliche Wirkung auf die embryonale und frühkindliche Entwicklung nachgesagt. HBCD gilt dabei als besonders gefährlich.

Es besteht die Gefahr, dass bei der Verbrennung, aber auch beim Recyceln toxische Dioxine und Furane entstehen. Sie wurden bereits im Blut von Arbeitern in Recyclinganlagen nachgewiesen.

Bromierte Flammschutzmittel werden in Fernsehern, CD-Spielern, Musikanlagen, Computern, Monitoren, Telefonen, Bügeleisen, Lampen und anderen Elektrogeräten verwendet.



Weichmacher



Auch Weichmacher sind in unzähligen Varianten mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden in den meisten Elektrogeräten enthalten. Besonders gefährlich sind DEHP, DBP, BBP, DIBP, DIHP und DHNUP (Diethylhexylphthalat, Dibutylphthalat, Benzylbutylphthalat, Diisobutylphthalat, Diisoheptylphthalat, Diheptylphthalat, Dinonylphthalat, Diecylphthalat.)

Sie kommen in vielen Kunststoffen vor, so auch in Umkabelungen, im PVC und in Gehäusen von Elektrogeräten. Manche gelten als fruchtschädigend. Sie können die Fortpflanzung beeinträchtigen sowie bei Kindern Verhaltensstörungen auslösen. Weitere Schäden können sie in Verbindung mit anderen Chemikalien hervorrufen.



Und es kommt noch dicker – insbesondere bei älteren Geräten



Großangelegte Studien über Elektro-Altgeräte, die auch heute noch in vielen Haushalten stehen, mahnen nach wie vor zu besonders bedachter Entsorgung ausrangierter Elektroartikel.

Bei Geräten, die vor 2002 hergestellt wurden, muss man mit einem erheblich erhöhtem Gehalt an Schadstoffen rechnen.

Eine 2001 im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg veröffentlichte Studie zeichnet zeichnet ein dunkles Bild:

Untersucht wurden Stoffe , die entsprechend dem damaligen Entwurf der EU-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott - kurz WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) - als „gefährlich“ bzw. „umweltgefährdend“ eingestuft sind:

•Schwermetalle: Cadmium, Blei, Quecksilber und deren Verbindungen sowie Chrom VI

•Flammschutzmittel: Tetra-Brom-Bisphenyl-A (TBB-A), polybromierte Diphenyl-ether (PBDE)

•Organische Schadstoffe: Polychlorierte Biphenyle (PCB)

•Andere Stoffe: freies Asbest



Untersucht wurden Bauteile aller üblicherweise im Haushalt vorhandenen Elektrogeräte.



Gehäuse

Wesentliche Schadstoffe in PC-Gehäusen von Elektroartikeln waren bromierte Flammschutzmittel.

Ferner waren Spuren von Schwermetallen wie Cadmium enthalten.



Leiterplatten

Auf Leiterplatten und in integrierten Schaltkreisen befanden sich zahlreiche gefährliche Stoffe in geringeren Mengen, in erheblichem Maße aber Flammschutzmittel und Blei in den Lotverbindungen. Leiterplatten bzw. integrierte Schaltkreise finden sich in fast allen Elektrogeräten - in der Unterhaltungselektronik praktisch immer.



Bildröhren (TV, PC-Monitore)

Im Wesentlichen ist das im Konusglas enthaltene Blei zu nennen. Andere Schadstoffe spielen eine geringere Rolle.



Kondensatoren

Kondensatoren enthalten wassergefährdende Stoffe. Man findet sie in praktisch allen elektronischen Geräten.



Quecksilberschaltungen

Quecksilberschaltungen werden bei einer hohen Anzahl von Schaltvorgängen oder hohem Stromfluss sowie zur erhöhten Sicherheit eingesetzt. Sie enthalten metallisches Quecksilber und sind als besonders giftig einzustufen.



Asbest

Asbest ist noch in älteren Geräten vorhanden, die Temperaturen über 200°C ausgesetzt sind – etwa Nachtspeicherheizungen.

Asbest ist höchst krebserregend.



Diese Stoffe sind heute von der RoHS (EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) als Gefahrstoff eingestuft und weitgehend verboten. Allerdings dürfen manche in geringen Mengen noch eingesetzt werden sofern es keine „ökonomisch vernünftigen“ Alternativstoffe gibt.

Vor allem bei Geräten, die vor 2003 produziert wurden, muss man mit bedenklichen Mengen dieser Stoffe rechnen. Sie können bei unsachgemäßer Entsorgung gesundheitliche und ökologische Schäden verursachen.



Quelle: BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),

Landesverband Berlin e.V.; Autor: Andreas Pützer

Bildquelle: imago