5G - Zwischen Datenspeed und Strahlenangst

Hamburger Fernsehturm mit 5G-Sendeanlage

Quelle: ZDF/Blue Moon Media

Die schöne neue Welt im Hamburger Hafen ist erst der Anfang. Das 5G-Netz ist der Schlüssel zur Zukunft, glauben die Forscher an der TU Dresden. Hier gibt es einen eigenen 5G-Lehrstuhl. Die Wissenschaftler vernetzen im 5G-Lab selbstfahrende Auto-Modelle miteinander. In einer Lkw-Kolonne muss nur der erste Fahrer den Lkw steuern. Die anderen Fahrzeuge werden über Funk angebunden, beschleunigen und bremsen ab, genauso wie der erste Wagen. Ist die neue Technik also unverzichtbar? Wie schwer wiegen Gesundheitsbedenken?



Die "planet e."-Autoren Patrick Zeilhofer und Volker Wasmuth zeigen den erbitterten Streit um die neue Technologie, treffen Strahlenaktivisten, Anwohner, Forscher und Experten. Sie fragen nach: Welche Folgen hat das schnelle Netz für die Menschen? Macht 5G krank? Wie sehr verändert die Antennenflut das Stadtbild? Die Autoren schauen sich das 5G-Testgebiet im Hamburger Hafen an und besuchen die chinesische Megacity Shenzhen, in der die hochmoderne Technik längst Wirklichkeit ist.