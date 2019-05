Diese Zahlen zeigen: Die Landwirtschaft steckt in einer existenziellen Krise - ökonomisch wie gesellschaftlich. Doch wenn man mit Bauern vor der Kamera darüber reden will, werden viele sehr schnell einsilbig: Bitte nicht. Meist aus Scham. Wer will schon gern zugeben, dass er falsch gewirtschaftet hat. Oder falschen Fährten gefolgt ist. Der mächtige Bauernverband mit seinen 300.000 Mitgliedern gibt die Richtung vor. Und schafft auch gern gesellschaftliche Feindbilder, wenn seine Richtung in Frage gestellt wird. Auf Bauernverbandstagen werden dann besonders lautstark kübelweise Schimpftiraden ausgegossen über Politiker, die zu wenig für die Bauern tun, die Medien, die alles schlecht reden und ohnehin keine Ahnung haben. Und über Natur-und Tierschützer. Überall wittert die Verbandsspitze den Feind. „Wir ackern nicht für grüne Ideologen “ stand auf Transparenten beim letzten Verbandstag in Hannover und „Weg mit den Ökoterroristen!“ Bauernpräsident Rukwied gar wird zitiert mit den Worten: Umweltschutz sei „sanfte Enteignung“. Bei jeder Krise ruft der Verband nach dem Staat, der viel zu wenig für die Bauern tun würde. Dabei zahlt der schon eine Menge. Rund vierzig Prozent des EU-Haushalts, wurden 2016 für die Landwirtschaft eingesetzt. Das Kalkül der Verbandsspitze des Bauernverbandes, mit Exporten im Ausland reich zu werden, ist nicht aufgegangen. Doch das will diese nicht zugeben. „Die Märkte sind momentan unter Druck“ - so die einfache Erklärung des Bauernpräsidenten für den wirtschaftlichen Kollaps. Obwohl Agrarwissenschaftler auf der ganzen Welt eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft fordern, ruft der Bauernpräsident den Bauern zu: „Wir brauchen keine Agrarwende“. Die wird der Verband intern auch nur schwer umsetzen können, denn zu seinen Sponsoren zählen besonders die großen Chemie- und Landmaschinenkonzerne. Es geht inzwischen ein tiefer Riss durch die Bauernschaft. Denn immer mehr Landwirte wenden sich ab von der Politik des Bauernverbandes. So erhält beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, kurz AbL, starken Zulauf. Die AbL ist zu einem Sammelbecken von konventionellen bäuerlichen Familienbetrieben und ökologisch wirtschaftenden Landwirten geworden, die sich gegen die fortschreitende Industrialisierung in der Lebensmittelherstellung wehren. Sie wollen den Einfluss der Chemieindustrie in der Landwirtschaft stoppen und die Konzernmacht im Lebensmittelsektor beenden. Denn diese würden die Bauernhöfe und das Dorfleben ruinieren, so die AbL. Sie fordern eine Stärkung der regionalen Landwirtschaft unter dem Motto: Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Während der GRÜNEN WOCHE werden die Bauern der AbL in Berlin demonstrieren. Mit einem klaren Aufruf zu einer Agrarwende. Von Hartmut Idzko