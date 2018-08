"Die lang andauernde Hitzewelle in Deutschland sorgte bundesweit für eine Reihe wetterbedingter Einsätze des THW. Nahe Potsdam und im Märkischen Kreis unterstützten THW-Kräfte die Löscharbeiten nach Waldbränden in unwegsamem Gelände. Unter anderem stellten sie die Löschwasserversorgung sicher und leuchteten Landeplätze für Löschhubschrauber aus. Die anhaltende Hitze begünstigte auch andernorts Brände. Zum Beispiel waren THW-Kräfte bei Flächenbränden oder dem Brand eines Reitstalls in Niedersachsen im Einsatz. In den vergangenen Wochen wurden THW-Ortsverbände außerdem zu mehreren Wasserrettungseinsätzen gerufen. In einer solchen Menge kommen diese Einsätze im weiteren Jahresverlauf in der Regel nicht vor und sind darauf zurück zu führen, dass mehr Menschen Abkühlung suchen, teilweise auch in Gewässern, die nicht für das Baden freigegeben sind. In Bonn und Siegburg belüfteten ehrenamtliche THW-Helferinnen und -Helfer zudem Teiche durch Umpumpen und Versprühen des Wassers, um ein Umkippen der Gewässer zu vermeiden."



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, THW

