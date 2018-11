Elbeflut 2013 - Mit dem THW im Hochwassereinsatz

Während die übrigen THW-Kräfte zu anderen Einsatzstellen beordert wurden, ging es für uns, zusammen mit dem THW Siegburg, nach Jerichow. Ein Bauernhof war in Not.

Mit dreizehn Kameraden aus Siegburg, die mit einer Groß-Pumpe im Einsatz waren, bildeten wir fortan eine technische Einheit. Und eine kameradschaftliche sowieso. 19 Mann, rund um die Uhr, durch den Einsatz miteinander verbunden.

In Kolonne ging es weiter durch die Nacht. Es war drei Uhr und die Dämmerung stand kurz bevor, als wir den Winterdeich in Jerichow erreichten. Rund vier Kilometer entfernt vom eigentlichen Lauf der Elbe, empfangen von lautem Brüllen der Kühe. Ein Bauernhof, direkt hinter dem Deich, stand unter Wasser. Die Fluten hatten sich ihren Weg auch hinter den eigentlich sicheren Schutzwall gesucht. Zwar war die Feuerwehr bereits im Einsatz, doch Verstärkung war nötig, um den Wasserstand auf dem Hof zu senken. Unsere Aufgabe: Pumpen aufbauen und Stromversorger klar machen. Erst mit der Ablösung, so gegen 10:00 Uhr, begann für uns der Feierabend. Nach 30 Stunden auf den Beinen bezogen wir in der örtlichen Grundschule mit Feldbetten unser „Nachtquartier“.

Zwei Tage Dienst auf diesem Deich folgten, in Tag- und Nachtschicht, dann kam der nächste Alarm. Wir wurden anderenorts dringender gebraucht.

Was aus dem Bauernhof wurde – ich weiß es nicht. Nun galt es, ein ganzes Dorf zu schützen.