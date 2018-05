In der Tat laufen die Kosten für die Energiewende seit Jahren aus dem Ruder. Dem steuert die Politik mittlerweile entgegen. Seit 2017 gibt es keine festen Umlagen mehr. Wer Windkraftanlagen bauen will, muss jetzt an Ausschreibungen teilnehmen. Wer den günstigsten Preis anbietet, bekommt den Zuschlag. Die Politik will damit die Windenergie an ein marktwirtschaftliches System heranführen. Künftig soll der Markt den Preis bestimmen. Damit erhofft man sich auch sinkende Strompreise. Doch diese Ausschreibungsrunden sind hart. Unternehmen müssen sämtliche Genehmigungen für ein Projekt vorweisen – ohne zu wissen, ob sie am Ende zum Zuge kommen oder nicht. Damit gehen sie ein hohes unternehmerisches Risiko ein. Planungskosten für einen Windpark gehen schnell in die Hunderttausende.



Für so genannte Bürgerwind-Gesellschaften gelten dagegen andere Regeln. Sie müssen keine Genehmigungen vorweisen und haben damit keine hohen bürokratischen Hürden. Das Ziel: die Bürger sollen sich an der Windkraft beteiligen und davon profitieren. Diese Regeln wirkten sich aus. In der ersten Ausschreibungsrunde kamen von 70 Projekten 65 Bürgerprojekte zum Zug. Auch in der zweiten Ausschreibungsrunde im August haben wieder viele Bürgergesellschaften Zuschläge bekommen. Ein großer Erfolg für die Politik. Das Ziel „Bürgerwind“ ist mit den Ausschreibungen erfolgreich. Doch nicht überall, wo Bürgerwind draufsteht, ist auch Bürgerwind drin. In der 2. Ausschreibungsrunde haben mehr als 40 Bürgerenergiegesellschaften einen Zuschlag bekommen, die denselben professionellen Projektentwickler haben. Über die Hintertür wird das Projekt Bürgerbeteiligung umgangen, um an lukrative Aufträge zu kommen, sagen Kritiker des Ausschreibungssystems. Es sei ein unfairer Wettbewerb – Äpfel würden mit Birnen verglichen.