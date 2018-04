Seit dem 16. Januar beobachtet Bauer Hansen stündlich den Wetterbericht. Er und viele weitere Kollegen haben laut Gülleverordnung ab dem strikt fest gelegten Termin die Erlaubnis, Gülle zu fahren - doch der viele Regen, der seit dem vergangenen August über weite Flächen Deutschlands niederging, hat die Äcker unbefahrbar gemacht. "Zwei Tage vor der Frist waren die Bedingungen optimal, aber Flexibilität wollen unsere Behörden ja nicht, die brauchen ja alles schwarz und weiß", schimpft Landwirt Philipp Hansen.



Die neuen Regeln sind die Folge einer hartnäckigen politischen Ignoranz. Die EU mahnte schon lange einen neuen Umgang mit der Gülle an. Denn das in der Gülle enthaltene Nitrat spült der Regen in Bäche und Seen, und das belastete Wasser sickert sogar in die Böden bis ins Grundwasser. Deutschlands Wasserversorger müssen immer tiefer bohren, um sauberes Wasser zu finden. Schon bald, so ist die einhellige Einschätzung, könnte sich der Trinkwasserpreis in vielen Regionen deutlich erhöhen.