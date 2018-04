Müll in der Nahrungskette

Rund drei Viertel des Meeresmülls ist Plastik. Die Kunststoffe sind extrem langlebig: Bis zu 600 Jahre dauert es, bis sie verrotten. Im Laufe dieser langen Zeit schädigen sie die Lebewesen im und am Meer auf vielfältige Weise. Große Müllstücke können den Tieren Verletzungen zufügen oder mit Futter verwechselt werden. Doch die sichtbaren, großen Teile sind nur die Spitze des Eisbergs. Zu Mikroteilchen zerriebenes Plastik kann Zusatzstoffe wie Weichmacher und Flammschutzmittel freisetzen. Viele dieser Stoffe haben hormonähnliche Wirkungen und werden mit Schädigungen von Leber, Hirngewebe und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht. Die Menge des Plastiks nimmt in allen Ozeanen dramatisch zu. Über Fische und andere Lebewesen gelangt es mitsamt gefährlicher Zusatzstoffe in die Nahrungskette und damit auch zu uns zurück.



Abfall kennt keine Grenzen

Die gigantische Müllmenge verteilt sich in allen Ozeanen. Rund 70 Prozent des Mülls liegt am Meeresboden, 15 Prozent im Wasser und weitere 15 Prozent werden an die Strände gespült. Dem Urlauber bleiben diese Massen meist verborgen. Denn um die Touristen nicht zu vergraulen, werden die Badestrände regelmäßig gesäubert. Man unterscheidet zwei verschiedene Eintragswege: Durch Abwässer, Mülldeponien, illegale Müllentsorgung und Tourismus gelangt Müll vom Land ins Meer. Außerdem wird Müll von Schiffen, Aquakultur und Offshoreanlagen ins Meer eingebracht. Ein Zehntel des Mülls in den Ozeanen kommt von der Fischerei. "Geisternetze", die herrenlos durchs Meer treiben, Angelschnüre oder Haken. In der deutschen Nordsee sind Schifffahrt und Fischerei sogar die Haupteintragsquellen von marinem Müll.



Vorsorge statt Nachsorge

Viele Initiativen bemühen sich, Müll aus dem Meer herauszufischen. Doch dies ist enorm aufwändig und kostenintensiv. Den Müllbergen Herr werden kann man auf diese Weise nicht. Da ein Großteil des Mülls von Schiffen stammt, ist eine kostenfreie Müllannahme in den Häfen ein wichtiger Schritt. In einigen Ostseehäfen wird dies bereits praktiziert. Letztlich hilft nur, weniger Müll zu erzeugen, also vor allem weniger Plastik. Denn obwohl das Recyclingsystem in Deutschland recht gut funktioniert, exportieren wir doch auch reichlich in Länder, in denen Müll nicht so sorgsam gesammelt wird. Rund 12,5 Millionen Tonnen Plastik wurden von der Kunststoffindustrie im Jahr 2015 verarbeitet. Alternative Werkstoffe, die Plastik ersetzen, könnten diese Menge drastisch reduzieren. Erste Produkte, zum Beispiel aus flüssigem Holz, sind bereits auf dem Markt. Sie zeigen, dass die Umkehr - teilweise jedenfalls - möglich ist.

Bildquelle: ap