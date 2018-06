Der Preis der süßen Früchte

Betreff: Antw: Anfrage ZDF

Sehr geehrter Herr Lorenz,



vielen Dank für Ihre Anfrage. Für eine ausführliche Stellungnahme und um auf Ihre Fragen konkret eingehen zu können, würden wir Sie bitten, uns die entsprechenden Prüfberichte zukommen zu lassen.



Ich danke Ihnen für eine Rückmeldung.



Sehr geehrte Frau Lissek,



gerne übermitteln wir Ihnen die Ergebnisse der angesprochenen Analysen. In der untersuchten Frucht wurde das Fungizid Fludioxonil in einer Konzentration von 0,09 mg/kg und das Insektizid Diazinon in einer Konzentration von 0,01 mg/kg gefunden. Beide Werte liegen unter den gesetzlich geregelten Grenzwerten – damit ist Ihr Produkt im Jahr 2017 nach geltendem Recht verkehrsfähig. Jedoch ist die Anwendung von Diazinon in der EU verboten. Der Strunk der untersuchten Ananas enthielt Diazinon in einer Konzentration von 0.29 mg/kg . Da der Strunk bei der Ermittlung der Verkehrsfähigkeit n i c h t mit berücksichtigt wird gibt es hier auch keinen Grenzwert, unter dem eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen wäre. Die Wasserproben wurden am Rande einer Ananas-Anbaufläche von Pinafrut entnommen. Dabei handelt es sich nicht um eine regelkonforme Wasserentnahme sondern um eine einfache Abfüllung, die nicht repräsentativ ist. Dennoch liefern die Ergebnisse Indizien dafür, dass und mit welchen Pestiziden auf der Anbaufläche möglicherweise gearbeitet wurde oder wird. Von den gefundenen Pestiziden ist die Anwendung von Ametryn, Fenuron und Monuron in Europa nicht zugelassen. mit freundlichen Grüßen Arne Lorenz