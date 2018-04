Deutschland im Abgas-Stress

Beitrag von Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion



In der Tat: Die neuen Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6d-Temp schaffen locker alle Grenzwerte, liegen zum Teil erheblich darunter. Während einige Politiker den Diesel spätestens 2030 abgeschafft haben wollen, kommt der Leiter am Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe zu einem völlig anderen Ergebnis. "Der Verbrennungsmotor erlebt gerade eine enorm intensive Entwicklungsphase" so Beidl. "Die Prognosen weltweit zeigen, dass wir im Jahr 2030 noch eine größere Anzahl von Verbrennungsmotoren global sehen werden als heute. Also jeder Anlass ist gegeben, Verbrennungsmotoren intensiv weiterzuentwickeln." Dieser technische Blick in die Zukunft zeigt: Der Diesel kann eine saubere Antriebstechnik sein. Bisher aber zumeist nicht, zumindest nicht im Realbetrieb auf den Straßen. Und das genau bereitet Millionen von Dieselfahrern großes Kopfzerbrechen. Im Glauben, ein umweltfreundliches Auto gekauft zu haben - Diesel sind spritsparend und stoßen demzufolge auch weniger CO2 als Benziner aus - müssen sie jetzt befürchten, dass sie mit ihrem Auto nicht mehr in bestimmte Städte fahren dürfen und wissen: Der Wertverlust des Fahrzeugs ist enorm.



Industrie und Politik verzahnt

Wenn also die Dieseltechnik eigentlich sauber sein kann, warum nur wurden die Autos nicht damit ausgerüstet? Warum die Manipulationen mit der Schummelsoftware, die die Autos nur auf dem Rollenprüfstand sauber macht? Diese Fragen beantwortet ein Blick in die EU-Verordnung Nr. 715/2007 vom 20. Juni 2007. In Artikel fünf, Absatz 2, steht zu lesen: "Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern, ist unzulässig". Na bitte, alles klar, Abschalteinrichtungen sind unzulässig.



Doch dann folgen die Ausnahmen. Die umfassendste: "Dies ist nicht der Fall, wenn die (Abschalt-) Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten". Das war’s. Keine Details. Eine wunderbare Grauzone, ein Freibrief also für die Autoindustrie, bei Abgasprüfungen zu tricksen, was das Zeug hält. Das spart Kosten, weil eben die eigentlich verfügbare, aber eben teurere Abgasreinigung nicht eingebaut werden musste. Ein Glanzstück der Auto-Lobbyisten, geschmeidig umgesetzt mit dem Segen der Politik. Konkret: Dem Europäischen Rat, dem Europäischem Parlament und dem deutschen Bundesverkehrsminister, damals Wolfgang Tiefensee (SPD). Denn Autopolitik in Brüssel läuft nicht ohne Zustimmung des deutschen Verkehrsministers.



Es geht um Luftreinhaltung

Dabei geht es im Kern gar nicht um den Diesel an sich. Es geht schlicht um saubere Luft in den Städten. Und das europaweit. So festgeschrieben in der EU-Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa. Schon 2010 hätte Europas Stadtluft sauber sein sollen. Per Fristverlängerung hatten einige Städte bis Ende 2015 Zeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit die Luftqualität den in der Richtlinie genannten Anforderungen entspricht. Dazu gehört auch die Einhaltung des Stickoxid-Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.



Luftreinhaltepläne in der Zuständigkeit der Bundesländer sollten eigentlich für die notwendigen Maßnahmen sorgen. Passiert ist viel zu wenig. Dabei gibt es reichlich Möglichkeiten: Verkehrsströme analysieren und anpassen; Ampelanlagen verkehrsgerecht schalten; den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen; städtische Fuhrparks auf saubere (Diesel-) Antriebe umrüsten; auf großzügige Frischluftschneisen in der städtischen Bebauung achten, etc.



Trend zur Nachverdichtung verschärft das Problem

Apropos städtische Bebauung: Der Trend zur Nachverdichtung verschärft die Luftqualitätsproblematik. Mehrstöckige Häuserriegel, wie sie derzeit in allen Großstädten entstehen, um auch preiswerten Wohnraum zu schaffen, blockieren die Frischluftzufuhr. Immer mehr Menschen in den Städten bringen auch immer mehr Autos mit. Noch ist die Verkehrswende ein kühnes Projekt vor allem der grünen Politiker, noch sind die meisten öffentlichen Verkehrsmittel nicht attraktiv genug. Bus und Bahn umsonst: Ein ziemlich hingequälter Ansatz der Bundesregierung. Vor allem, um die EU-Kommission zu besänftigen, die ja ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt hat, weil eben gegen die Luftreinhalterichtlinie seit Jahren verstoßen wird.



Entlastung an den "Hot Spots"

Und so kommt es, wie es kommen muss, wenn Politiker in Stadt und Land Probleme ignorieren. Ein Dieselfahrverbot ist jetzt sozusagen die Notbremse, um die Luftqualität hinzubekommen. Weil es schnell wirkt. Lässt man die Diesel-Autos (schlechter als Euro 6) nicht mehr fahren, hilft das mit hoher Wahrscheinlichkeit den sogenannten "Hot Spots". Das sind die Stellen in einer Stadt, an denen sich aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen Luftschadstoffe stark ansammeln und Menschen krank machen können, die in der Nähe wohnen und teils dauerhaft der Belastung ausgesetzt sind. Das Neckartor in Stuttgart hat so traurige Berühmtheit erlangt. Doch schon 20, 30 Meter entfernt von der Messstation sieht es anders aus: "Auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Stuttgart Neckartor ist die NO2-Belastung halbiert", stellt Thomas Koch fest, Professor am Karlsruher Institut für Kolbenmaschinen. Davon, dass eine ganze Stadt allein durch Stickoxide aus Dieselmotoren verpestet wird, davon kann keine Rede sein.