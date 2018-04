Ein Beitrag von Doris Ammon



Ausgerechnet hier im Sahara-Sand will Africa GreenTec die Welt. Das preisgekrönte Start-Up aus dem hessischen Hainburg ist eine Gründung von Torsten Schreiber und seiner afrikanischen Frau Aida. Die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, drei Millionen Menschen in Afrika mit mobilen Solar-Containern mit Strom zu versorgen - dort, wo es die Regierungen nicht vermögen, ein Stromnetz zu bauen. Armen Menschen so eine Chance auf Entwicklung zu geben, das könnte der Königsweg sein, um eine der Hauptursachen für die anhaltende Migration zu bekämpfen.



Wir begegnen umherziehenden Viehhirten, die sich mit sesshaften Bauern über Landrechte streiten und über den Klimawandel sinnieren. Wir treffen auf Glücksritter, Abenteurer und filmen mal mehr, mal weniger erfolgreiche Entwicklungsprojekte. Unsere Fahrer versuchen, uns viel Geld abzupressen. Unbestechliche Behörden helfen uns aus der Klemme. Wir bekommen eine Audienz beim Sultan von Agadez (notwendig für die Dreherlaubnis, wie viele Höflichkeitsbesuche bei anderen Würdenträgern auch) und werden Zeuge, wie der Direktor einer Goldmine samt Angestellten mit zwei Millionen Dollar teuren Goldbarren Gewichtheben spielt.



Bilanz unserer Zeit im Niger: Mehrere Staub- und Sandstürme; zwei Überschwemmungen, bei denen sich Trockenflussbetten binnen Stunden in reißende Flüsse verwandeln und uns den Weg abschneiden; fünf defekte Fahrzeuge, zwei Unfälle – einer davon mit dem gesamten Team und mitten im Nirgendwo, weit entfernt von jeder Behausung. Da unsere Fahrer allesamt Autodidakten sind, überschlägt sich unser Wagen bei voller Fahrt und bleibt auf der Seite liegen. Doch die Wüste lebt – auch hier: Binnen Minuten hält ein Reisebus an, die Passagiere steigen aus, und während eine Frau für uns betet, packen die anderen kurzerhand an und richten unseren Wagen wieder auf. Dass hinterher einige Kleinigkeiten fehlen, darunter alle Soft-Drinks – geschenkt!



An eine Weiterfahrt mit dem kaputten Auto ist nicht zu denken. Und so kommen wir in den Genuss echter Beduinen-Gastfreundschaft und dürfen mitten in der Wüste in einem Tuareg-Zelt des Gouverneurs übernachten, werden dort bekocht und mit viel Tee und einer Flasche Gin getröstet – und wachen morgens zum dumpfen Stöhnen der gefesselten Kamele wieder auf. Team und Kamera haben nur kleinere Blessuren erlitten. Glück gehabt! Und um eine weitere einmalige Erfahrung reicher geworden. Niger, Schwarzafrika und die Flüchtlingsproblematik sehe ich nun mit neuen Augen.