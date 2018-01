von Friederike Lorenz



Zwei Tage später checken wir abends müde in unser Hotel in Bukarest ein – die letzte Station vor dem Rückflug nach Berlin am nächsten Tag. Aus Neugier schalte ich den Fernseher ein, es laufen die rumänischen Nachrichten. Nur ab und zu werfe ich einen Blick auf den Bildschirm – bis plötzlich Bilder von Bären gezeigt werden, von einer Schafherde und einem Mann im Krankenhaus, untermalt von einer aufgeregt klingenden Sprecherstimme. Am nächsten Tag hat der Vorfall die internationalen Medien erreicht: Zwei Schäfer sind in den Karpaten von einem Braunbären angegriffen worden. Beide Männer wurden verletzt und müssen einige Tage im Krankenhaus bleiben, werden sich aber voraussichtlich erholen.



Solche Zusammenstöße von Mensch und Bär sind in Rumänien kein Einzelfall. Denn tatsächlich leben außerhalb Russlands nirgendwo in Europa so viele Braunbären wie in den rumänischen Karpaten. Das Umweltministerium geht von über 6000 Tieren aus, die fast ausschließlich in der Region Siebenbürgen durch die Wälder streifen – genau dort, wo wir tagelang mit der Kamera unterwegs waren. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen zwischen Mensch und Bär. In vergleichsweise wenigen Fällen allerdings verletzen die Bären Menschen dabei, in der ersten Jahreshälfte 2017 beispielsweise zählt die Statistik sieben Verletzte nach Bärenangriffen im Kreis Harghita in den Karpaten. Der letzte Todesfall wurde 2013 registriert. Die Verletzten waren fast immer Schäfer, die mit ihren Herden durch die Berge ziehen, oder Pilzesammler, die systematisch die Wälder durchkämmen – meist arme Roma, die mit dem Verkauf der Pilze ein bisschen Geld verdienen. Trotz der letztlich geringen Zahl der Bärenangriffe auf Menschen wird das Thema jedoch zunehmend aufgeregter in den rumänischen Medien diskutiert; es ist gar von einer „Bärenplage“ die Rede. Unbestritten ist, dass die Tiere immer wieder Schafe und Rinder reißen oder Bienenstöcke plündern. Hinter den lauten Klagen über die angebliche „Plage“ könnten jedoch auch wirtschaftliche Interessen von Jagdveranstaltern stecken. Denn Ende 2016 beschloss das rumänische Umweltministerium ein vorläufiges Moratorium der Bärenjagd. Zuvor durften in Rumänien 500 Bären im Jahr von Jägern erlegt werden – und für eine selbst geschossene Bärentrophäe waren Jagdtouristen stets bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. Nach Protesten von Bürgermeistern und Vertretern von Jäger- und Landwirtschaftsvereinen gab das Ministerium für 2017 schließlich doch 175 Bären zum Abschuss frei.

Bildquelle: imago/Anka Agency International