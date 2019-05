Möbel: Neue Möbel dünsten oft noch über Wochen aus. Dies kann insbesondere bei Schlafzimmermöbeln problematisch werden. Wenn möglich, zwei bis vier Wochen auslüften lassen – in einem Raum, in dem nicht geschlafen wird. Empfehlenswert: geölte oder gewachste Vollholzmöbel. Achtung: Möbel mit starken Ausdünstungen können unter Umständen zurückgegeben werden. Böden: Flüchtige Verbindungen aus dem Bodenbelag, aus Klebern oder aus der Reaktion beider, dünsten aus oder lösen sich, wenn man darüber läuft (Abrieb) und belasten die Raumluft. Kleinste Partikel können über Atemwege oder Schleimhäute aufgenommen werden. Gefärbte Materialien oder Kunststoff-Materialien können Schwermetalle enthalten. Wollteppiche sind oft mit Insektiziden, die Nervengift enthalten, versetzt. Schwarzer Teerkleber in alten Parkettböden kann PAK (Polyaromatische Kohlenwasserstoffe) enthalten, die ausdünsten können. Fertigparkettböden können Formaldehyd enthalten. Wenn die Versiegelung abgenutzt und durchlässig wird, kann die Ausdünstung sogar ansteigen. Asbesthaltige Bodenbeläge wurden bis in die 80er Jahre hinein verwendet: In Cushion-Vinyl-Belägen (CV) oder in PVC-Belägen. Deren Unterseite ist oft mit Asbest-Pappe beschichtet. Die schwache Bindung der Asbestfasern macht sie dort gefährlich. Auch Estrich und Klebemittel können Asbest enthalten – Vorsicht bei Schleif- und Fräsarbeiten!