Wissenschaftlicher Name: Anguilla anguilla

Verbreitung: An den Küstengebieten des Ostatlantiks von Skandinavien bis Marokko, den Küstengebieten des Mittelmeeres, des Schwarzen- und des Weißen Meeres. Außerdem in Flüssen, die mit diesen Meeren in Verbindung stehen, sowie in Seen, die an diese Flüsse angebunden sind. Zudem durchquert der Europäische Aal den Atlantik auf seinem Weg vom und zum Laichgebiet, der Sargassosee, nordöstlich von Kuba.

Gefährdung: Vom Aussterben bedroht (Weltnaturschutzorganisation IUCN)

Handel: Handelsbeschränkungen gemäß Washingtoner Artenschutzabkommen CITES, Anhang II. In der EU ist der Export von Europäischen Aalen seit 2010 verboten.

Merkmale:

Lebensweise: Nach dem Schlüpfen driften die sogenannten Weidenblattlarven mit der Strömung Richtung Osten. Ein bis drei Jahre dauert es, bis sie an den Küsten Europas und Nordafrikas ankommen. Kurz vor der Ankunft wandeln sich die dann etwa sieben cm großen Tiere in sogenannte Glasaale. Der Körperbau der Glasaale entspricht dem der erwachsenen Aale, die Tiere sind jedoch durchsichtig.

An den Küsten trennen sich die Wege der Aale: Einige bleiben im Meer, bis sie zur Fortpflanzung in den Westatlantik zurückkehren.

Andere beginnen im Frühling ihre Wanderung in die Flüsse hinauf. Der Körper der sogenannten "Steigaale" ist nicht mehr transparent. Wenn sich die Seiten und der Bauch der Aale gelb färben, werden sie als "Gelbaale" bezeichnet. Im Alter von sechs bis zwanzig Jahren erhalten sie die für erwachsene Aale typische Färbung und werden fortan "Blankaale" genannt.

Im Herbst wandern die Tiere zurück ins Meer zu den Laichgebieten in der Sargassosee, einem nährstoffarmen Meeresgebiet in der Nähe der Bermuda-Inseln im Westatlantik. Dabei legen die Aale bis zu 7000 km zurück und sind bis zu drei Jahre lang unterwegs. Die Routen der Aale während dieser langen Reise sind bis heute noch nicht genau erforscht. Sicher erscheint aber, dass sie nach dem Ablaichen sterben.

Nahrung: Das Nahrungsspektrum verändert sich stark im Laufe der Entwicklung: Die Weidenblattlarven ernähren sich von Plankton, die heranwachsenden Aale von Insektenlarven, kleinen Muscheln, Schnecken und Würmern, die ausgewachsenen Aale von größeren Tieren wie Krebsen, Fischen und Fröschen.



(Quelle: WWF/Thünen Institut für Ostseefischerei)

Bildquelle: imago stock&people