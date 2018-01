Frage: Warum gibt es in Deutschland trotz umfassenden Wissens über Ernährung und Gesundheit immer mehr Menschen mit Übergewicht und Adipositas?



Antwort des Bundesverbandes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., BLL:

Informationen über Ernährung sind in großer Vielfalt und Vielzahl erhältlich. Das Wissen über Ernährung beim Einzelnen geht jedoch zurück. Hinzu kommt noch, dass das Themenfeld durch ein sehr breites Spektrum an Meinungen, Trends und neuen Erkenntnissen gekennzeichnet ist, die nicht selten widersprüchlich und verwirrend sind und so zur Verunsicherung beitragen. Umso wichtiger ist es daher, Ernährungsbildung zum einen zu verstärken und zum anderen so zu gestalten, dass das Wissen auch dazu führt, dass Menschen in ihrem Lebensstil Ess- und Bewegungsverhalten aufeinander abstimmen. Generell ist zu berücksichtigen, dass die Ursachen für Übergewicht und Adipositas hochkomplex sind und von einer Reihe unterschiedlichster Faktoren beeinflusst werden. Neben der Ernährung spielt die Bewegung eine wichtige Rolle. Der heutige Lebensstil ist durch einen deutlichen Rückgang an Bewegung gekennzeichnet: Schon im Kindesalter ist aus einer Bewegungswelt eine Sitzwelt u.a. durch den gestiegenen Medienkonsum geworden. So zeigt der aktuelle Kinder- und Jugendsportbericht sogar, dass sich junge Leute heute weniger als je zuvor bewegen. Während Kinder heute sechs oder sieben Stunden am Tag sitzen, bewegen sie sich weniger als 30 Minuten. Bei der Entwicklung von Übergewicht spielen außerdem auch lebensstilunabhängige Faktoren wie die genetische Veranlagung und sozioökonomische Faktoren, d. h. Bildungsgrad und soziale Schichtzugehörigkeit, eine bedeutende Rolle.





Antwort von Oliver Huizinga, Foodwatch e.V.:

Es ist wenig verwunderlich, dass sich Kinder wie Erwachsene unausgewogen ernähren und Fettleibigkeit, vor allem bei jungen Menschen, auf dem Vormarsch ist. Unsere Essensumwelt erschwert uns die gesunde Wahl! Jederzeit und überall sind hochkalorische, hochgradig verarbeitete Lebensmittel im Übermaß verfügbar. An jeder Ecke lockt die Verführung in Form von Süßwaren, Bratwurst und Limo. Die Kennzeichnung der Nährwerte ist eine Zumutung – in komplizierten Tabellen und Prozentangaben im Kleingedruckten – und erschwert die gesunde Wahl zusätzlich. In anderen Fällen ist sie nicht einmal vorhanden – denken Sie etwa an Snackautomaten. Viele ungesunde Produkte werden zudem gezielt mit Comicfiguren und Spielzeugbeigaben an Kinder beworben – und auf diese Weise ihr Geschmacksempfinden langfristig geprägt. Man spricht in Fachkreisen nicht ohne Grund von einer „übergewichtsfördernden Umwelt“.



Kurz gesagt: Es ist zu kurz gedacht, die Verantwortung schlicht den Einzelnen zu zuschieben, wie es die Lebensmittelwirtschaft regelmäßig macht. Natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Doch es gibt viele Faktoren, die unser Essen beeinflussen, die nicht in unser Hand liegen: das Angebot, die Kennzeichnung, die Werbung. Hier sind Politik und Wirtschaft gefragt, für gesunde Verhältnisse zu sorgen.