Doku | planet e. - Landwirtschaft in Kenia: Weniger Anbau für die eigenen Märkte

Immer mehr Bauern in Kenia arbeiten als Vertragsbauern für große Konzerne, an welche sie die Produkte liefern. Flächen zum Anbau von Obst und Gemüse für den Verkauf in der Region werden dagegen weniger, und damit auch das Angebot an Obst und Gemüse auf …