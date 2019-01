planet e.: Gluten & Co. - Feinde im Essen?

Der Umsatz von "Frei von ..."-Lebensmitteln steigt stetig an. Selbst Nahrungsmittel, die von Natur aus frei von Gluten und Laktose sind, werden als solche ausgelobt und teurer als die herkömmliche Variante verkauft. Spezial-Diäten sind zu einem regelrechten Hype geworden. Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehören offenbar zum guten Ton, Intoleranzen liegen im Trend.



Sicher gibt es Unverträglichkeiten und Allergien gegenüber bestimmten Lebensmitteln. Doch leidet nur ein geringer Anteil der Bevölkerung daran.

Beispiel Laktose-Intoleranz: Betroffene vertragen keinen Milchzucker, da ihnen ein Enzym zum Abbau dieses Zuckers fehlt. 2015 lag der Umsatz mit laktosefreien Produkten bei 285 Millionen Euro. Erstaunlich, da doch nur etwa ein Fünftel der Menschen in Deutschland als laktoseintolerant gilt. Die meisten Konsumenten der "Minus-L"-Produkte, nämlich 80 Prozent, vertragen Laktose sehr gut, kaufen aber dennoch laktosefrei.



Die Glutenunverträglichkeit, auch Zöliakie genannt, kommt bei rund einem Prozent der Bevölkerung vor. Ungeachtet dessen konnte hierzulande der Umsatz mit glutenfreien Produkten innerhalb eines Jahres um mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Im Jahr 2015 erreichte er 89 Millionen Euro.



Überdies macht seit einiger Zeit die Weizensensitivität von sich reden. Eine Arbeitsgruppe der Uniklinik Mainz fand heraus, dass bestimmte Inhaltsstoffe des Weizens, die sogenannten ATIs, bei Menschen mit chronischen Entzündungen, wie etwa Rheuma, zu einer Verschlimmerung der Beschwerden führen. Aber: Gesunden können diese ATIs nichts anhaben.



Nichtsdestotrotz gerät insbesondere Weizen auch bei gesunden Menschen immer stärker in Verruf. Vor allem die modernen Züchtungen seien problematisch, so die Weizengegner. Wissenschaftler der Universität Hohenheim kommen in ihren Untersuchungen zu anderen Resultaten.



Woher kommt die Hysterie beim Essen? "planet e." nimmt den "Frei von ..."-Trend unter die Lupe und fragt nach, wie begründet die Angst vor manchen Lebensmitteln wirklich ist.