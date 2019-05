Hektarweise Geld

von Berndt Welz, Filmautor



Ökolandbau führt insgesamt zu weniger Umweltschäden, unterstützt die Artenvielfalt, und verursacht weder eine Überdüngung der Böden, noch eine Vergiftung des Grundwassers. Das alles ist seit Jahren bekannt, und viele Menschen in Europa verlangen mittlerweile eine Änderung des Systems. Doch passiert ist bis heute nahezu nichts. Und das hat einen Grund. Nach Recherchen der Universität Bremen blockiert ein riesiges Netzwerk Reformen hin zu mehr Umweltschutz. Schuld daran haben Kräfte, die seit Jahren vor allem von den Flächenzahlungen und der intensiven Landwirtschaft profitieren. Im Zentrum steht der Deutsche Bauernverband. Dr. Guido Nischwitz und seine Kollegen vom Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen haben in einer Studie die Verflechtungen des Verbands in die Agroindustrie sowie in die Kredit-, Finanz- und Ernährungswirtschaft dargestellt.



Allein der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, hat nebenbei mindestens 18 Tätigkeiten in diversen Führungsetagen. Seine Funktionärskollegen im Vorstand der Bauern-Lobby besetzen ähnliche Positionen. Meistens stehen diese den Interessen der Bauern entgegen, denn die Firmen, um die es geht, verdienen an den Landwirten gutes Geld. 74 Unternehmen und Institutionen zählt die Bremer Studie auf, die sehr eng mit der konventionellen Landwirtschaft verbunden sind und kein Interesse an einer Reform der EU-Zahlungen haben.

Bildquelle: dpa