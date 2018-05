Vom Militärhafen in Murmansk ist der Eisbrecher gestartet. In der Barentssee gab es vereinzelt Eisberge, doch jetzt nachdem wir Franz-Josef-Land passiert haben, geht es nur noch durch dicke Eisschichten. Manchmal türmt sich das Eis zu großen Hügeln oder sogar zu kleinen Gebirgen auf, ist dann bis zu fünf Meter dick. „Eisbären, auf Steuerbord!“, flüstert Expeditionsleiter Jan Bryde um vier Uhr morgens in das Mikrofon. Die Lautsprecher in jeder Kabine wecken Teile der Mannschaft und alle Passagiere. Der Deutsche ist Vermittler zwischen russischer Crew, internationalen Wissenschaftlern und zahlenden Gästen, muss immer den passenden Ton treffen. Dieser wird lauter und ungeduldiger, als er zusätzlich zu den ausgewachsenen Eisbären noch deren Nachwuchs entdeckt: „Eisbären mit Kindern! Steuerbord!“, brüllt es nun energischer durch die Lautsprecher. Vom warmen Sessel auf der Kommandobrücke hat er beste Aussicht auf das Treiben um das Schiff, das Fernglas in der Hand. Tatsächlich sind wenig später fast alle Passagiere an Deck, eingemummelt in dicke rote Winterjacken, die Kameras knipsen als wären dies die letzten Eisbären auf Erden. „4:15 Uhr“ stellt einer der Passagiere ungerührt fest. Ob es morgens oder spätnachts ist, stört hier sowieso kaum jemanden. Im Bereich des Nordpols ist es den ganzen Sommer hell.



Für viele der zahlenden Gäste geht mit dieser Reise ein Lebenstraum in Erfüllung. Dafür haben sie entweder lange gespart oder sitzen auf einem Berg voll Geld. Zwei Unternehmer aus Deutschland sind dabei. Feiern sich und ihre Reise jeden Abend mit dem bordtypischen Getränk: Wodka. Es entstehen deutsch-russische Freundschaften, aber auch Abneigungen. Besonders eine Gruppe Weißrussen duldet die ersten Tage keine Nichtrussen in der Bordbar. „Nur russische Lieder erlaubt“, fordern sie. Die Stimmung gereizt. Es ist ein kleiner internationaler und politischer Kosmos an Bord: Chinesen, Australier, Ungarn, Österreicher, Amerikaner - einer kämpft immer um den besten Platz bei der Eisbären-Sichtung oder am Abend im bordeigenen Restaurant am Buffet. Mit der Zeit auf See spielt sich vieles ein. Die Stimmung und auch die Weißrussen werden gelassener.



Alle haben sie eine Luxusreise gebucht, aber dürfen keinen Luxus erwarten. Mit einer klassischen Kreuzfahrt hat dies nichts zu tun. Die Passagiere sind zumeist in Mannschaftsunterkünfte untergebracht, die Mannschaft musste dafür weiter unter Deck wandern, tief ins Innere des Schiffs, jetzt sehen die Arbeiter das Licht der langen Tage nur noch selten. Manchmal umkreisen die Männer aus dem Maschinenraum den Hubschrauber am Heck in zahlreichen Runden. Das sieht dann aus wie auf dem Gefängnishof. Doch nur mit den zahlenden Luxusgästen lässt sich das Schiff im arktischen Sommer betreiben. Im Winter dient es hauptsächlich dazu, den Schiffsverkehr der Russen in der Barentssee zu sichern, die Eiswege freizuhalten.

