Artikel von Torsten Mehltretter



Für Eikenberg erscheint es schlüssig, dass sich Keime aus den Ställen der Massentierhaltung ihren Weg in den menschlichen Darm gebahnt haben. Nicht nur über das Fleisch haben sie ihren Siegeszug angetreten. Auch über die Abluft und mit der Gülle könnten die multiresistenten Keime seiner Meinung nach in die Nahrungskette gelangt sein. Ob die Keime aus den Ställen aber auch Krankheiten auslösen, lässt sich in den meisten Fällen nicht nachweisen, weil im Falle einer Infektion niemand mehr nachvollziehen kann, wodurch die Krankheitserreger ihre Resistenzeigenschaften erhalten haben. Ein Dilemma in der aktuellen Kriegsführung. Strengere Regeln für die Antibiotikaabgabe in der Tierhaltung sind gegen die starke Landwirtschaftslobby so nur schwer durchzusetzen. Der Hauptgegenschlag von der humanmedizinischen Seite muss an anderen Fronten erfolgen. So soll jetzt staatliches Geld in die Suche nach neuen Antibiotika fließen. Obwohl klar ist, dass die Bakterien auch auf die neuen Mittel mit Resistenzen reagieren werden. Der Sieg gegen die Keime ist auf diesem Weg nicht zu erzielen. Neue Antibiotika können lediglich Zeit verschaffen. Das wissen auch die Wissenschaftler, die im Auftrag des Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung geduldig nach neuen Wirkstoffen für Antibiotika suchen. Ihr Institut zählt zu den wenigen, die diese Arbeit nie ganz eingestellt hatten. Ihr Know-how ist jetzt, da die G20 Staaten das Problem auf die Agenda gehoben haben, wieder heiß begehrt. Zurzeit dauert es etwa zehn Jahre, bis aus einem viel versprechenden Wirkstoff auch ein Antibiotikum wird. Professor Joachim Wink, der in Schneckendärmen nach neuen Wirkstoffen sucht, gibt sich auch deswegen keinen Illusionen hin. Dass sie hier neue große Breitbandmittel finden, hält er für extrem unwahrscheinlich. Es geht heute viel mehr darum, spezielle Mittel gegen bestimmte Krankheitserreger zu finden. Antibiotika werden irgendwann nur noch flankierend wirken. Deshalb haben sich die Gesundheitsminister darauf verständigt, nicht nur die Entwicklung neuer Antibiotika voranzutreiben, sondern auch verstärkt nach alternativen Therapien, neuen Impfstoffen und besseren Diagnosemöglichkeiten zu suchen. Dazu ist es nötig, Bakterien und ihre Wirkstoffe und die Infektionen, die sie auslösen, besser zu verstehen.