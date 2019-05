Die nun stattfindende Klimakonferenz in Marrakesch, Marokko, folgt der 21.UN-Klimakonferenz, die vom 30. November bis 12. Dezember 2015 in Paris (Frankreich) stattfand. Dieser Konferenz in Paris wird in den internationalen Verhandlungen für einen globalen Klimaschutz eine zentrale Bedeutung beigemessen, da dort eine neue internationale Klimaschutz-Vereinbarung verabschiedet wurde. Damit ist die Konferenz von Marrakesch die erste Klimakonferenz, die auf Basis eines geltenden Weltklimavertrages stattfindet, wobei auch erstmals die Unterscheidung Industrie/Entwicklungsländer aufgehoben ist. Es wird daher kein weiterer oder neuer Vertrag ausgehandelt. Vielmehr geht es um die Strukturierung und beginnende Umsetzung der in Paris zusammengetragenen Regeln, wie künftig internationale Klimaschutzpolitik gehandhabt werden soll. Zudem erfolgt eine Präsentation der langfristigen Klimaschutzpläne der wichtigsten 'Verschmutzerstaaten', vor allem von China und den USA . Und schließlich geht es um die Entwicklung neuer Länderpartnerschaften, um Technologietransfer und Management know-how zur Verfügung zu stellen (Deutschland strebt u.a. Kooperationen mit Vietnam, Äthiopien und Staaten Mittelamerikas an).