Sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen und eine hinreichende Aufbereitung verschmutzten Wassers sind die Voraussetzungen für ein würdevolles und gesundes Leben. Wo Toiletten fehlen und das Abwasser nicht gereinigt wird, entstehen erhebliche Gesundheitsgefahren. Oft treten Durchfallerkrankungen auf, die zum Tod führen können.



Gerade in den ärmeren Ländern der Welt fehlt es an Einrichtungen, die die Bevölkerung mit frischem Wasser versorgen und das Abwasser reinigen. So haben allen Millenniumszielen der UN zum Trotz immer noch rund 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rapide. In Afrika zum Beispiel werden im Jahr 2050 schätzungsweise 2,5 Milliarden Menschen leben – doppelt so viel wie heute. Bis Ende des Jahrhunderts könnte sich die Bevölkerungszahl auf diesem Kontinent sogar vervierfacht haben. Auf der Suche nach Arbeit zieht es immer mehr Menschen in die Städte, in deren Randbezirken ungeplante, dicht bebaute Siedlungen entstehen, so genannte Informal Settlements. Meist werden diese Slums von den Behörden geduldet, aber nicht versorgt. Niemand fühlt sich verantwortlich, eine Infrastruktur fehlt.



Ohne die flächendeckende Versorgung mit Wasser und die Einrichtung sanitärer Anlagen kann es nicht gelingen, aus der Armut herauszukommen. Denn wer durch sauberes Wasser und eine funktionierende Kanalisation gesund bleibt, ist produktiver. Sinkt die Armut, sinkt auch die Geburtenrate. Das wäre für Tansania mit derzeit fünf bis sechs Kindern pro Familie ein erheblicher Fortschritt, wie die BORDA-Experten vor Ort berichten.