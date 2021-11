planet e.: Neuanfang für Innenstädte

Innenstädte.Nutznießer sind wenige große Konzerne, die die Welt des Handels jetzt nach Belieben steuern. Sie bestimmen die Preise, beeinflussen die Arbeitsbedingungen, und ihre Lieferwagen verstopfen die Straßen im ohnehin chaotischen Stadtverkehr.



Eine gewaltige Herausforderung für die Städte. Und es gibt noch ein Problem: Was tun mit den vielen leer stehenden Geschäften? Wie können die Stadtväter verhindern, dass ihre Shoppingmeilen sich in Einöd-Landschaften verwandeln?



"planet e." zeigt am Beispiel der historischen Kaufmannsstadt Lübeck, wie mit Fantasie und politischem Willen eine neue Lebendigkeit einziehen kann in Orte, die Opfer der Online-Kaufleute geworden sind, eine Lebendigkeit abseits der Bildschirme und Schaufenster. Gegen das Verkehrsgewühl zeigen pfiffige Start-ups neue Lösungen auf, die bald überall Schule machen werden: elektrische Lastenräder in Konkurrenz zu großen Lastwagen, ferngesteuerte Lieferroboter, die durch die Straßen schwirren, und sie gehen sogar in die Luft mit Transportdrohnen, die bereits weltweit im Einsatz sind.



Und die in den Städten verbliebenen Geschäftsleute versuchen, sich mit neuen Vertriebswegen und abwechslungsreichen Veranstaltungen zu behaupten, als Hybrid-Unternehmungen gleichsam.



Sicher ist: Der Onlinehandel hat die Einkaufswelt auf Dauer verändert und mit ihr das Leben in den Städten.