Am 3. März wird der von den Vereinten Nationen ausgerufene Tag des Artenschutzes begangen. Dieses Datum wurde gewählt, um an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kurz "CITES") am 3. März 1973 in Washington zu erinnern.



Vereinte Nationen: World Wildlife Day

Vereinte Nationen: Aktionen am World Wildlife Day