Rettung der Wale - Rettung der Meere

Wale sind Indikatoren für den Zustand unserer Meere: Sie stehen am Anfang der Nahrungskette - alles, was Wale fressen, ist vorher mit den Stoffen, die im Meer gelandet sind, in Berührung gekommen. Andererseits ist ihr Kot Nahrung für viele Kleinstlebewesen im Meer – sie stehen also gleichzeitig am Anfang und am Ende der Nahrungskette.



Iain Kerr hat diese Zusammenhänge schon vor Jahren belegt. Der Forscher ist für die Non-Profit Organisation „Ocean Alliance“ auf den Weltmeeren unterwegs, um auf den schlechten Zustand der Tiere aufmerksam zu machen: „Gesunde Wale bedeuten gesunde Ozeane“, erklärt Kerr. „Wenn wir es schaffen, dass die Wale gesund bleiben, profitieren auch wir Menschen davon – denn gesunde Meere sind die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten.“ Kerr sucht ständig nach neuen Wegen, mehr über die Meeressäuger zu erfahren. Sei neuester Coup: Durch den Einsatz von Drohnen will er die Walforschung revolutionieren.



DNA Proben beispielsweise nehmen die Meeresbiologen bisher in sehr aufwendigen Verfahren, die nur bei einer annähernd ruhiger See funktionieren: Mit einer Armbrust schießen sie von einem Boot aus einen Pfeil in die Haut eines Wales, an dessen Wiederhaken sich beim Herausziehen ein kleines Stückchen Haut festsetzt. Aus diesem Gewebestück entschlüsseln Labore dann die DNA. Die ist wichtig, um mehr über die Verwandtschaftsverhältnisse der Tiere zu erfahren. Gerade die großen Arten wie Blau- und Grauwale, oder auch Pott- und Buckelwale, sind in vielen unterschiedlichen Meeresregionen zu Hause. Oft leben die Männchen nicht bei den Weibchen, sondern ziehen nur zur Paarungszeit in die Regionen, in denen die Kühe leben. Was dieses Verhalten der Männchen auslöst, und ob eine Kuh immer von demselben Bullen gedeckt wird, ist noch weitgehend ungeklärt. DNA Proben können helfen, einige dieser Rätsel zu lösen.



Kerr hat deswegen begonnen, Drohnen mit Petrischalen auszurüsten und in den Blas der Wale zu fliegen. Von einem Boot aus startet er die Multikopter und steuert Wale an. Über die Kamera sind sie aus der Luft für Kerr schon zu sehen noch bevor sie auftauchen. Die Drohne folgt den Walen nur wenige Meter hoch über dem Meer. Sobald sie auftauchen, atmen sie aus. Das ist der Moment, den Kerr für seine Untersuchungen nutzt. „Blas“ nennt sich der Sprühregen, der sich aus dem Nasenloch an der Oberseite des Walkopfes heraus entwickelt. Die Flüssigkeit ist ein Gemisch aus Meerwasser, Speichel und Rotze. Der Anteil der Körperflüssigkeit ist dabei groß genug, um die DNA der Tiere, aber auch ihren Hormonspiegel und Krankheitskeime zu identifizieren. Die Analysemöglichkeiten sind vielfältig, das macht die Probennahme per Fluggerät für Kerr so attraktiv. „Auf diese Art und Weise sind die Forscher weltweit in der Lage, Gesundheitschecks an lebenden Walen durchzuführen. Sie können untersuchen, ob Gifte den Tieren zu schaffen machen. Ob sich mit ihnen bestimmte Krankheitserreger über die Meere verbreiten, oder ob sie in ihrem natürlichen Lebensraum gestresst sind, zum Beispiel durch Lärm, oder weil ihnen Nahrung fehlt.“



Buckelwale beispielsweise treffen sich jedes Jahr zur Paarung vor der Halbinsel Samana in der Dominikanischen Republik. Auch Iain Kerr war mit einer Forschungsgruppe Ende Januar dort, um die Probennahme per Drohne unter Realbedingungen zu testen. 20 Proben in 14 Tagen war sein Ziel. Am Ende sind es 80 Proben geworden. Wertvolle Speichelproben aus dem Rotz der Wale, die den Tieren helfen sollen. 80 Proben, die genommen werden konnten, ohne dass die Tiere dadurch beeinträchtigt wurden.