ZDF: Sind gesetzliche Regelungen für Naturkosmetik in Deutschland oder in der EU in Sicht?



Silke Schwartau, Verbraucherzentrale Hamburg e.V.: "Leider nicht, wir brauchen dringend europaweit gültige Vorschriften für Naturkosmetik, die es ja im Lebensmittelbereich z.B. für Biolebensmittel gibt. Außerdem müsste der wertgebende und beworbene Inhaltsstoff auf der Verpackung in Hinblick auf den Anteil, z.B. Aloe Vera (25%), genannt werden. So ist es ja bei Lebensmitteln auch Pflicht. Ohne diese Transparenz kann die ganze Täuscherei leider so weiter gehen."



Die Verbraucherzentrale Hamburg hat 21 Kosmetikprodukte, die mit den positiven Eigenschaften von Aloe Vera werben daraufhin geprüft, wie viel Prozent der pflanzlichen Stoffe tatsächlich in den Produkten steckt. Die Testergebnisse können Sie hier nachlesen: Aloe Vera: Greenwashing bei Kosmetik