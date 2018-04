Ausgediente Salzbergwerke dienen als Deponie für die Fässer. Sie alle werden registriert, damit nachvollzogen werden kann, von welchem Kunden an welchem Tag die Lieferung kommt. Zudem werden die Fässer einer Röntgenanalyse unterzogen, um die Inhaltstoffe zu erkennen. Die Daten werden mit der Deklaration des Ausgangsmaterials abgeglichen. Insgesamt gibt es in Deutschland 14 Salzstöcke, in denen giftige Abfälle für Jahrtausende lagern. Allein die Endlagerung von gefährlichen Abfällen in den ehemaligen Salzlagerstätten garantiert den Betreibern jährlich ein Millionengeschäft. Behörden und Betreiber stufen die Endlagerung in ehemaligen Salzlagerstätten als sicher ein. Geologen dagegen äußern Kritik, da die abgelagerten chemischen Stoffe niemals zerfallen und somit ihre Giftigkeit behalten – anders als radioaktive Stoffe. Generell aber sehen Experten die kontrollierte Untertagelagerung in gut ausgebauten Gruben die beste Lösung. Denn es gibt im Sondermüll-Business auch krumme Machenschaften.