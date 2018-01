Eine dramatische Revolution in der Lebensmittelherstellung bahnt sich an: Rindfleisch aus dem Brutreaktor, Eier ohne Hennen, Milch ohne Kühe. Heiß geliebtes tierisches Eiweiß - ohne die dazugehörigen Geschöpfe aus Fleisch und Blut.



Mit weltweit führend in der Suche nach dem qualfreien Fleischgenuss ist Israel. In dem kleinen Land arbeiten mittlerweile schon drei Start-up-Unternehmen an der Idee, aus Zellen Fleisch quasi nachzubauen. Unterstützt und gefördert durch den Staat, hoffen die Wissenschaftler, sehr bald Fleisch aus dem Brutkasten sogar im Supermarkt anbieten zu können.



Auch die Lebensmittelkonzerne zeigen Interesse: Der unter der Marke "Wiesenhof" bekannte Geflügelkonzern PHW investiert in die Entwicklung von Laborfleisch: Wiesenhof beteiligt sich an dem israelischen Start-up Unternehmen "Supermeat".



"planet e." zeigt, wie weit die Wissenschaft die Vision von tierleidfreiem Fleisch tatsächlich umgesetzt hat und welche Risiken damit verbunden sind.