Denn Windkraftanlagen werden näher an Wohnsiedlungen heranrücken, Landschaftsschutzgebiete und Wälder werden der Energieindustrie weichen müssen, will man das Vorhaben durchziehen. Und daran lässt Wirtschaftsminister Robert Habeck keinen Zweifel. So soll die Nutzung der erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Damit erlangt die Windkraft Vorrang vor anderen Schutzgütern, zum Beispiel dem Artenschutz. Auch soll der Schutz des Individuums einer Wildtierart vom Populationsschutz abgelöst werden. Der Tod eines Vogels oder einer Fledermaus an einer Windkraftanlage wird als hinzunehmender Kollateralschaden gewertet. Ein nicht nur im Hinblick auf das EU-Umweltrecht durchaus fraglicher Plan.