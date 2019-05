Sand - der unterschätzte Rohstoff

Um an den begehrten Rohstoff zu gelangen, haben sich in einigen Ländern mafiöse Strukturen entwickelt. In Indien etwa gilt die Sandmafia als die schlimmste Organisation des Landes. Sie setzt auf billige Arbeitskräfte: Nachts werden junge Männer und teils auch Kinder in die Tiefen verschmutzter Flüsse geschickt. Ausgestattet mit einem Eimer müssen sie die Sandbänke plündern. Zwar gibt es Polizeikontrollen, doch meist werden nur die Lkw-Fahrer und Arbeiter festgenommen. Marokkos Bauindustrie setzt ebenfalls auf illegalen Sandabbau. Hunderte Männer schaufeln die Sandkörner an den Stränden in große Körbe und tragen ihn zu Lastwagen. So gibt es an vielen Stellen keine Badestrände mehr. Im Pazifik sind Baggerschiffe unterwegs, die mit Saugarmen den Sand vom Meeresboden hoch pumpen und abtransportieren. Das Geschäft floriert: Singapurs Küste beispielsweise ist aus illegal beschafftem Sand aus den Nachbarländern um über 130 Quadratkilometer angewachsen, und der Stadtstaat will sein Areal bis 2030 noch erweitern.



von Christine Elsner, ZDF-Umweltredaktion