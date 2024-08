Kathy (er/sie/ihr, he/she/they) bezeichnet sich als nicht-binär, nutzt alle Pronomen und möchte einfach so akzeptiert werden. Aber auf Social Media schlägt Kathy ständig Hass entgegen. Mit einer Aktion in der Fußgängerzone will Kathy für Aufmerksamkeit sorgen: Kathy und AJ lesen die Hasskommentare laut vor. Was wird passieren?



Auch AJ (er, he/them) fühlt sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig – ist ebenfalls nicht-binär und nutzt im Deutschen nur "er" als Pronomen. Seine große Leidenschaft ist das Tanzen – hier kann AJ sich ausleben. Für die Pride-Parade will er eine coole Performance mit den anderen aufführen. Ob das klappt?



Zoe (sie/ihr, she/her) mag keine Labels im Hinblick auf ihre sexuelle Orientierung. Sie schließt sich gern der Gruppe an, macht aber auch gern ihr eigenes Ding. Sie lebt noch nicht lange in Köln und hat sich gleich im queeren Jugendzentrum "anyway" wohlgefühlt. Ihre ständige Begleiterin: Hündin Liselotte, die alle gern knuddeln.



Jona (er/ihn, he/him) ist schwul und möchte sich wieder verlieben – aber die Deadline für die Bachelorarbeit rückt näher. Das Datingprofil will er trotzdem schon aufpolieren. Support beim Fotoshooting gibt es von den anderen. Wird er ein Date mit zum Christopher Street Day mitbringen, oder wartet die große Liebe beim Pride auf Jona?



Leo (sie/ihr, she/her) ist lesbisch und thematisiert das auch auf Social Media. Sie dreht gern Videos – vor allem auch über Mental Health. Ein Herzensthema von ihr. Mit einem solchen Video hat sie sich für einen Film-Studiengang beworben. Das würde aber auch bedeuten: weg aus Köln – weg vom "anyway". Hat sie die Zusage bis zum CSD, und kann sie die mit allen richtig feiern?



Ganz Köln gleicht einem Meer aus Regenbogen: Es ist ColognePride. Egal, welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität – Vielfalt wird gefeiert und für Akzeptanz demonstriert. Ein Tag voller Emotionen und Überraschungen für die fünf. Wer darf auf dem Wagen mitfahren, klappt die Choreo, und für wen heißt es: Love is in the air!?