Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes besucht fünf Väter und ihre Familien in deren Zuhause.



Einen Hausmann, der beim zweiten Kind den größten Teil der Elternzeit übernimmt, um das Aufwachsen seiner Kids hautnah mitzuerleben, einen Vater, der in einer zweiten Ehe mit seiner Frau erneut eine Familie gegründet hat und neue Perspektiven für sich und seine Töchter entdeckt, zwei Väter, die sich Kindererziehung und Haushalt teilen und einen Vater, der mit Ehefrau und zwei Kindern eine Familie hat, die in den meisten Bilderbüchern geradezu klischeehaft beschrieben wird.



Die Rolle der Väter hat Einfluss auf die Entwicklung der Söhne als Rollenvorbild, aber auch in seinem Verständnis von Männlichkeit. Doch auch für Töchter hat er eine lebensentscheidende Bedeutung. In der Vergangenheit wurde das von der Wissenschaft häufig unterschätzt. Heutzutage zeigen Studien, dass Väter wesentlichen Einfluss auf die Berufs- und Lebenspläne ihrer Töchter haben.