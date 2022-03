Das Vaterbild ändert sich langsam, aber stetig. Und auch die Erwartungen der Väter selbst. Zunehmend entscheiden sie sich für eine Elternzeit, wenn auch selten für mehr als drei Monate. Sie sind auch selbstverständlich bei der Geburt ihres Nachwuchses dabei, was in den 70er-Jahren noch ein No-Go war, und bereiten sich gewissenhaft auf ihre Rolle als werdender Vater vor, wie eine Väterschule zeigt, die Collien Ulmen-Fernandes besucht.



Was geht in Vätern, aber auch in ihren Kindern vor, wenn Väter sich voll ohne jegliche Ablenkung auf sie konzentrieren, sie spiegeln? Eine Übung mit Babys zeigt, dass Väter einen ähnlich innigen Dialog führen können wie Mütter, wenn sie sich trauen. Die Veränderungen, die Vater und Kind durchmachen, sind verblüffend anzuschauen.



In einem Test beantworten Väter und Mütter, wer in der Familie für was verantwortlich ist oder sich fühlt. Selbst für Väter, die versuchen, die Aufgaben, die in ihrer Familie für Kinder und Haushalt anfallen, angemessen zu verteilen, sind die Ergebnisse überraschend.