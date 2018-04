Sascha und Aljona Sergejew fahren im Schnitt einmal im Monat die halbe, die wildeste Strecke. Sie kaufen in Wladiwostok billig gebrauchte Autos aus dem nahen Japan ein. Dann fahren sie eine Woche in ihrem „rollenden Kapital“, um die Autos teurer in Krasnojarsk zu verkaufen. Das ZDF-Team begleitet sie und beobachtet, wie das Ehepaar ihre japanischen PKW durch die Gefahren und Unvorhersehbarkeiten dieser Straße steuert. Da ist die Angst vor den Banditen am Straßenrand, die sie um das Auto oder um ihr Geld erleichtern wollen. Da sind die Schlaglöcher und Schotterpisten der Transkontinentalen, die ihre Autos beschädigen und ihren Profit mindern könnten. Da sind die Unfälle auf der eisglatten, unzuverlässigen Straße, die ihr Leben gefährden. Wir lernen auf dieser Fahrt zwei Menschen kennen, die auf der Transkontinentalen einen Knochenjob verrichten und im neuen Russland ihre Chance suchen.