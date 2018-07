Oft reicht das Geld nicht, um einerseits der Großmutter ein würdevolles Leben zu ermöglichen und gleichzeitig dem Enkel die teuren Zusatzstunden in der Paukschule zu finanzieren. Was also tun? Wer in der Hektik des Alltags nur einen kurzen Moment innehält, der sieht den einzigen Ausweg, den viele dieser Frauen gefunden haben: Sie stehen in Parks und an Straßenecken, im Winter der Kälte wegen in den U-Bahnhöfen und auf warmen Abluftgittern. Die Handtasche unterm Arm dient als Zeichen, das Männern signalisiert: Hier werden Sexdienste angeboten.