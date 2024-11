Israel ist vollkommen unvorbereitet, als nach Schätzungen der israelischen Armee 3000 Terroristen der Hamas und anderer Terrororganisationen am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun nach Israel durchbrechen und über Siedlungen und militärische Installationen herfallen.



Bewegend berichtet die in Brasilien geborene Rafaela Treistman über das Supernova-Musikfestival nahe der Grenze zu Gaza. Nach der Ankunft von mordenden Hamas-Terroristen wird das Festival am frühen Morgen zur Hölle. Als Rafaela in einem Raketenbunker mit 40 anderen Menschen Schutz sucht, wird der Ort zur Todesfalle, denn er hat keine gesicherte Eingangstür. Terroristen werfen Gas- und Handgranaten in den Bunker. 30 Menschen verlieren ihr Leben, darunter Rafaelas geliebter Freund Ranani Glazer.



Ganz in der Nähe überfallen die Terroristen mehrere Kibbuz-Siedlungen und richten ein Blutbad an. Die Menschenrechtsaktivistin Ziv Stahl verliert dabei ihre Schwägerin, entkommt selbst aber einem Massaker. Wenige Kilometer entfernt gelingt es Yarden Reskin, der Mitglied eines örtlichen Sicherheitsteams ist, einen Angriff auf seinen Kibbuz abzuwehren. Auch die israelische Soldatin Eden Haines berichtet von ihren traumatischen Erfahrungen an einem Grenzstützpunkt, der von Hamas-Terroristen überrannt wird. Ganz Israel steht unter Schock. Es dauert Stunden, bis israelische Sicherheitskräfte eintreffen und die Lage unter Kontrolle bringen.



Der israelische Tech-Unternehmer Eyal Waldman erfährt, dass seine Tochter Danielle bei ihrer Flucht im Auto von Terroristen erschossen wurde. Mehr als 1200 Menschen werden an diesem Tag durch die Angreifer getötet. Der Überfall bereitet den Boden für das größte Geiseldrama der modernen Geschichte und für einen Bombenkrieg Israels gegen die Hamas, dem Zehntausende Zivilisten in Gaza zum Opfer fallen werden.