"ZDF-History" blickt zurück auf Gesetze und Urteile, die heute absurd erscheinen. Manches in islamischen Ländern oder in Osteuropa, das bei uns Kopfschütteln hervorruft, ist auch in der Bundesrepublik noch vor wenigen Jahrzehnten geltendes Recht gewesen. Und in der DDR steht der angebliche Fortschritt damals in mancher Hinsicht auch nur auf dem Papier.