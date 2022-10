Terra X wird 40!

Heutzutage, in einer Medienwelt, in der „Authentizität“ gerade bei jüngeren Zuschauer*innen ein hohes Gut darstellt, wird der Präsentator eines Programms in seiner Rolle viel stärker hinterfragt als in früheren Zeiten. Deshalb ist inzwischen ein anderer Typus von Moderator*in bei Terra X zuhause: der Mann oder die Frau mit Kompetenz, mit Autorität qua Sachverstand. Das trifft auf Harald Lesch zu, Astrophysiker und Philosoph, der in Sendungen wie „Faszination Universum“ aber auch in einem Dreiteiler über Martin Luther und vielen anderen Programmen, den Zuschauer in faszinierende Welten und Zeiten mitnimmt. Die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, der jüngste Zuwachs im Terra X-Moderatorenteam, entführt uns ins geheimnisvolle Reich der Atome und anderer großer Naturrätsel und beweist, dass Wissenschaft, Spannung und Unterhaltung sich nicht gegenseitig ausschließen.



Auch Dirk Steffens, langjähriger Moderator von "Faszination Erde" gehört zu den bekannten „Terra X-Gesichtern. Seine filmischen Expeditionen zu entlegenen Orten des Planeten, in faszinierende Natur und zu seltenen Tieren, verbindet er mit einem Anliegen: die Erhaltung der Artenvielfalt des Planeten. Mit Mirko Drotschmann schließlich wird das Moderator*innen-Team durch „MrWissen2go“ ergänzt. Der Name seines Internetauftritts ist Programm: Es geht um „Wissen zum Mitnehmen“. Mirko Drotschmann versteht es, Wissenswertes aus den Bereichen Geschichte und Politik didaktisch geschickt, faktenreich und doch verständlich aufzubereiten und das nicht nur auf seinem YouTube-Kanal sondern auch inzwischen regelmäßig am Sonntagabend bei Terra X.