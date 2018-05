Abenteuer Sibirien (1/2)

Der gebürtige Göttinger Markus Radday, 48, (rechts im Bild) ist verantwortlich für alle WWF-Projekte in Russland und reist regelmäßig durch die Natur Sibiriens. Er kämpft für den Erhalt der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Als studierter Forstwissenschaftler ist er vor allem an der endlosen Taiga interessiert. Aber auch der Sibirische Tiger liegt dem Umweltschützer am Herzen. Wenn Radday nicht in Sibirien unterwegs ist, lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern in der Nähe von Detmold.



Markus Radday über Sibirien: "In Sibirien werden wir auf etwas zurückgeführt, das wir in Europa eigentlich gar nicht mehr kennen – Gast zu sein in der Natur und nur ein kleiner Teil dieser Welt zu sein."

Bildquelle: ZDF