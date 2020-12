Afrika auf dem Matterhorn

Was hat Afrika mit den Alpen am Hut und wieso gibt es Muscheln in den Bergen? Obwohl völlig verrückt können Geologen anhand von Steinen erkennen, wie sich die Erde geformt hat. Und die Alpen entstanden bei einem unglaublichen Crash der Kontinente.

5 min 5 min 02.12.2020 02.12.2020 Video herunterladen