Albrecht von Wallenstein

Wichtiger war ihm ohnehin das militärische Leben: 1604 trat er in den Dienst der Habsburger Monarchie. In ihrem Auftrag kämpfte er gegen die Aufstände in Venedig und Böhmen. 1609 heiratete der adlige Habenichts aus Böhmen eine der reichsten Frauen Mährens. Lukretia Nikessin von Landek war verwitwet, kinderlos und etwas älter als Wallenstein. Als sie vier Jahre später starb, wurde Wallenstein Alleinerbe und bekam so die Mittel für den Aufstieg zum mächtigsten Magnaten Mährens in die Hände.