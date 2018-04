Lesch: Von klein auf interessierte mich die Weltraumfahrt: Was machen die denn da oben? Wie schaffen sie es, in der kleinen Kapsel so lange zu überleben? Ja, ich wollte Astronaut werden, bin aber leider seit meinem dritten Lebensjahr mit einer ziemlich starken Weitsichtigkeit ausgerüstet. Ich habe geschielt. All meine Versuche, ins All zu fahren, sind an meiner Brille gescheitert.



ZDF: Woher wissen Sie das?



Lesch: Mein Großvater hat in Gießen bei den Amerikanern im "Depot" gearbeitet und sich dort in meinem Auftrag nach der richtigen Adresse der "NASA" erkundigt. Dann habe ich einen Brief nach Alabama geschrieben mit meinem Passfoto oben - mit Brille natürlich - und auch bald Antwort bekommen: Sie nehmen nur Testflieger des Militärs, US-amerikanische Staatsbürger und keine Brillenträger. Aber ich könne ja Astronom werden. Dem Science-Fiction-Heft-Helden Perry Rhodan sei Dank, dass mich diese Wissenschaft so begeistert hat.