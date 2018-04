Als die Steine sprechen lernten

Die letzten Hieroglyphen wurden um 400 nach Christus in eine Tempelwand gemeißelt. Danach gerieten sie in Vergessenheit - und mit ihnen das Wissen der Hochkultur. Als Napoleon Bonaparte 1798 in Ägypten einmarschierte, wollte er nicht nur das Land erobern, sondern auch eine verlorene Zivilisation wiederentdecken. Seine Männer machten bei Rosetta im Nildelta einen sonderbaren Fund: eine steinerne Stele, in die dreierlei Texte gemeißelt waren. Im oberen Abschnitt standen Hieroglyphen, in der Mitte Demotisch, eine altägyptische Schreibschrift, und darunter Griechisch.