Am Fuße eines Baums entdeckt Andreas Kieling ein Häufchen Käfer-Panzer, die sich als Spechtschmiede herausstellen. Er erklärt, was das heißt und was für sterbliche Käferreste er in Händen hält.

1 min 15.04.2012 Video verfügbar bis 10.04.2022