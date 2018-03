"Angel of Black Death"

26. Mai 1821 Amalie Concordia Nelle wird in Siebenlehn in Sachsen als Tochter einer armen Arbeiterfamilie geboren.



1862 Erstes Zusammentreffen mit dem Hamburger Kaufmann Johann Cesar Godeffroy VI., der großzügig naturwissenschaftliche und ethnographische Forschungen förderte. Sie wurde ihm von Adolph Meyer, einem begeisterten Meeresbiologen, als Sammlerin naturwissenschaftlicher Objekte in Übersee empfohlen.



15. Mai 1863 Der Klipper "La Rochelle" verlässt den Hamburger Hafen Richtung Australien. Mit an Bord: Amalie Dietrich.



1863-1873 Fast zehn Jahre lang sammelt Amalie in Australien etwa 20.000 Pflanzen, Tiere, Artefakte, aber eben auch menschliche Schädel und Skelette für das Godeffroy Museum in Hamburg. Sie entdeckt in dieser Zeit fast 640 Pflanzenarten und präparierte 244 Vogelarten. Sie gilt als die erste Frau, die so eine Expedition wagte.



Ab 1866 Das Godeffroy Museum gib regelmäßig Kataloge von Amalies Pflanzen heraus.



4. März 1873 Rückkehr nach Deutschland. Amalie wird Kustodin im Museum Godeffroy in Hamburg.



9. März 1891 Amalie stirbt im Schleswig-Holsteinischen Rendsburg im Alter von 69 Jahren.



1908 In einem Buch schreibt ein australischer Historiker über einen schlimmen Verdacht gegen die Deutsche: Sie habe verschiedentlich weiße Farmer und Polizisten gebeten, einen Aborigine für sie zu töten, damit sie die Gebeine nach Deutschland schicken könne.